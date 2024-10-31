Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 204'e Yükseldi

Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 391 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucunda can kaybı 43 bin 204 olarak kaydedildi. Son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda ise 41 kişi hayatını kaybederken, 131 kişi yaralandı.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda katliamlar düzenlemeye devam ediyor. Son 24 saatteki saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Güvenlik Girişimleri ve Engeller

Ayrıca, halen enkazlar altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle bu cenazelere ulaşamadığı bildirildi.