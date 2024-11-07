Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 469'a Yükseldi

Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 398 gündür devam eden saldırılar sonucunda, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, can kaybı 43 bin 469'a yükseldi. Son 48 saatteki saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 214 kişi ise yaralandı.

Son 48 Saatteki Saldırılar

İsrail ordusunun gerçekleştiridiği 6 farklı katliamda 78 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Ayrıca, yaralı sayısının toplamda 102 bin 561'e ulaştığı bildirildi.

Cenazelere Ulaşım Zorlaşıyor

Yapılan açıklamalarda, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ifade edildi. Ancak, İsrail güvenlik güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmasının imkânsız hale geldiği vurgulandı.