DOLAR
34,25 -0,16%
EURO
37,14 -1,13%
ALTIN
2.970,42 -1,58%
BITCOIN
2.600.174,7 0,47%

Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 469'a Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye süren saldırılarında can kaybı son 48 saatte 78 kişi artarak 43 bin 469'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:01
Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 469'a Yükseldi

Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 398 gündür devam eden saldırılar sonucunda, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, can kaybı 43 bin 469'a yükseldi. Son 48 saatteki saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 214 kişi ise yaralandı.

Son 48 Saatteki Saldırılar

İsrail ordusunun gerçekleştiridiği 6 farklı katliamda 78 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Ayrıca, yaralı sayısının toplamda 102 bin 561'e ulaştığı bildirildi.

Cenazelere Ulaşım Zorlaşıyor

Yapılan açıklamalarda, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ifade edildi. Ancak, İsrail güvenlik güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmasının imkânsız hale geldiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
2
Atatürk Üniversitesinde Uyuşturucu Eğitimi: 'Narkogençlik' Semineri Düzenlendi
3
CHP'den İstanbul'da Öğretmen Mülakatları Üzerine Açıklama
4
Çin Basınında Trump'ın Seçim Galibiyeti: Umut ve İhtiyat Arasında
5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de İstihdamı Destekliyor
6
Kardüz Yaylası'nda Kar Yağışı Sevindirdi
7
Sakarya Üniversitesi'nden Mustafa Varank'a Fahri Doktora Unvanı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak