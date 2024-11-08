Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 508'e Ulaştı

Gazze'deki Can Kayıpları Arttı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 399 gündür süregelen saldırıları sonucunda can kaybı 43,508 olarak kaydedildi. Bu süre zarfında 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 39 kişi daha hayatını kaybetti ve 123 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist güçlerin Gazze'deki operasyonları hakkında detaylı bilgi verirken, saldırılar sonucunda ölü ve yaralı sayısının hızla arttığına dikkat çekti. Açıklamada, son 24 saat içinde gerçekleşen üç katliamda 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gözden Kaçanlar ve Engel

Filistin Sağlık Bakanlığı, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını ifade etti. Yaralı sayısının ise 102,684'e ulaştığı bildirildi.