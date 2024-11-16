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Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 799'a Ulaştı: Son 24 Saatte 35 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 43 bin 799'a yükseldi, son 24 saat içinde 35 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:29
Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 799'a Ulaştı: Son 24 Saatte 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de Can Kaybı Ürkütücü Şekilde Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılar, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 407 gündür devam ediyor. Bu süreçte can kaybı 43 bin 799'a yükseldi.

Son 24 Saate Dair Açıkladıklar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saat içinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili çarpıcı verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 35 kişi yaşamını yitirdi, 111 kişi ise yaralandı.

Yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında bugüne kadar toplam 103 bin 601 kişinin yaralandığı bildirildi. Ancak, halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, fakat sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtilmektedir. Bu durum, insanlık dramının boyutunu gözler önüne seriyor.

Durumun Ciddiyeti

İsrail ordusunun operasyonları sürerken, uluslararası toplumun bu duruma gösterdiği tepkiler artmakta. Bu trajik kayıpların artması, bölgedeki insani krizin derinleşmesine neden olmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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