Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 922'ye Ulaştı: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Saldırıları 409. Gününü Geride Bıraktı

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar sonucunda, can kaybı sayısı ne yazık ki 43 bin 922'ye ulaşmış durumda. Son 24 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda 76 kişi hayatını kaybederken, 158 kişi yaralandı.

Son 24 Saatteki Saldırılar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dört katliam gerçekleştirdi. Bu saldırılar, sivillerin yaşamını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren sürdürdüğü saldırılarda yaralı sayısı ise 103 bin 898'e ulaştı. Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu bilgisi veriliyor, fakat İsrail güçleri sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmasını engelliyor.

Uluslararası Tepkiler

Bu durum, uluslararası toplumda büyük bir endişe yaratmakta ve bölgedeki insani krizi derinleştirmektedir. Uzmanlar, saldırıların durdurulması ve sivil halkın korunması çağrısında bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.