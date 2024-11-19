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Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 972: Son 24 Saatte 50 Ölü

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi. Son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:40
Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 972: Son 24 Saatte 50 Ölü

Gazze'deki Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. **Filistin Sağlık Bakanlığı**, son 24 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybettiğini ve 110 kişinin yaralandığını açıkladı.

Açıklanan Veriler

Bu saldırılar sonucu, **Gazze'de** can kaybı toplamda 43 bin 972'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 104 bin 8 olduğu belirtildi. Bakanlık, saldırıların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve enkaz altında hâlâ birkaç kişinin bulunduğunu ifade etti.

Engeller ve Zorluklar

Sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamaması, **İsrail güçlerinin** engellemeleri nedeniyle mümkün olmuyor. Dolayısıyla birçok ölü, hâlâ enkaz altında veya yol kenarlarında bekliyor.

Gazze'nin durumu kritik bir aşamaya ulaşırken, uluslararası gözlemcilerin de bu olaylara yönelik duyarlılığı artmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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