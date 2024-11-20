Gazze'de Can Kaybı 43 Bin 985'e Ulaştı: Son 24 Saate 13 Ölü

Gazze'deki Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda can kaybı, son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle 43 bin 985 olarak kaydedildi.

Son 24 Saatlik Durum Raporu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 84 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bu saldırılar, 411 gündür süren olağanüstü bir çatışmanın parçası olarak değerlendiriliyor.

Yapılan açıklamada, yer altındaki enkazlarda ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmakta zorluk çektiği vurgulandı.

İsrail ordusunun saldırılarından kaynaklanan toplam yaralı sayısının ise 104 bin 92 olduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.