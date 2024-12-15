Gazze'de Can Kaybı 44.976'ya Yükseldi: Son 24 Saatte 46 Ölü

Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 436 gündür sürdürdüğü saldırılar, son günlerde giderek artan bir can kaybına yol açıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 46 kişi artarak 44.976'ya yükseldiğini duyurdu.

Son 24 Saatteki Gelişmeler

Saldırılar sonucunda yaralananların sayısı ise 135 olarak kaydedildi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 46 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Yaşamını yitirenlerin sayısının yanı sıra, yaralı sayısı da 106.759'a ulaştı.

Enkaz Altında Bekleyen Hayatlar

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.