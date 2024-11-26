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Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 249'a Yükseldi: Yeni Saldırılarda 14 Ölü

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 44 bin 249'a çıktı. Son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:41
Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 249'a Yükseldi: Yeni Saldırılarda 14 Ölü

Gazze'deki Can Kaybı Üzerinde Endişe Verici Artış

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik 417 gündür devam eden saldırıları, can kaybını daha da felaket boyutlarına ulaştırdı. Son yapılan açıklamalar, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından da gündeme getirildi.

Son 24 Saatte 14 Kayıp

7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen saldırılarda, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 108 kişinin yaralandığı belirtildi. Böylece Gazze'de ölü sayısı, toplamda 44 bin 249'a yükseldi.

Yaralı Sayısı Tırmanıyor

Bunun yanı sıra, yaralı sayısının da 104 bin 746 olarak kaydedildiği açıklandı. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölüler için müdahale edemediği vurgulandı, zira İsrail güçlerinin engellemeleri buna mani oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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