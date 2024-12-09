DOLAR
34,81 -0,08%
EURO
36,83 -0,07%
ALTIN
2.972,43 -0,9%
BITCOIN
3.444.249,81 0,86%

Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 758'e Ulaştı: Saldırılar 430 Gün Süregeliyor

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 44 bin 758'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 106 bin 134'e çıktı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:15
Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 758'e Ulaştı: Saldırılar 430 Gün Süregeliyor

İsrail Saldırıları Gazze'yi Sarıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü bombardımanlar sonucu can kaybı giderek artıyor. Son 24 saatte 50 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 758'e ulaştı.

Son Durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği son üç katliamda toplam 50 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi de yaralandı. Bu saldırılarda yaralananların sayısı 106 bin 134 olarak kaydedildi.

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle bu cenazelere ulaşımda zorluklar yaşandığı ifade edildi. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin, yetkililerin engellemesi nedeniyle cesetlere ulaşamadığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği Görevine Resmen Atandı
2
Stratcom Summit 24: İstanbul'da Yapay Zeka ile İletişim Devrimi
3
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı
4
İŞKUR, 2024'te 1,3 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi
5
Almanya'da Katolik Rahibe Cinsel Taciz Suçlaması: Mahkeme Kararı Onandı
6
Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı Bakü'de Yapıldı
7
Şırnak'ta Yaban Hayvanı Ticareti: İki Kınalı Keklik Bulundu

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!