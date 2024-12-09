Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 758'e Ulaştı: Saldırılar 430 Gün Süregeliyor

İsrail Saldırıları Gazze'yi Sarıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü bombardımanlar sonucu can kaybı giderek artıyor. Son 24 saatte 50 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 758'e ulaştı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği son üç katliamda toplam 50 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi de yaralandı. Bu saldırılarda yaralananların sayısı 106 bin 134 olarak kaydedildi.

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle bu cenazelere ulaşımda zorluklar yaşandığı ifade edildi. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin, yetkililerin engellemesi nedeniyle cesetlere ulaşamadığı belirtildi.