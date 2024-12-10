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Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786’ya Ulaştı, İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in 431 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 44.786'ya yükseldi. Son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:01
Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786’ya Ulaştı, İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 44.786 olarak kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı ise 106.188'e ulaştı.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun son 24 saatteki saldırılarında 4 katliam gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu süreçte, 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 54 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Enkaz Altında Kalanlar

Ayrıca yapılan açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Bu veriler, Gazze'deki insani kriz durumunu bir kez daha gözler önüne sererken, uluslararası toplumdan çözüm çağrıları artmaya devam ediyor.

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