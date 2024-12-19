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Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 129'a Ulaştı: Son 24 Saatte 32 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik 440 gündür süren saldırılarında can kaybı 45 bin 129'a çıkarken, son 24 saatte 32 kişi öldü, 94 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:17
Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 129'a Ulaştı: Son 24 Saatte 32 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 440 gündür devam eden bu saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 45 bin 129

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti ve 94 kişi yaralandı.

Ayrıca, bu süre zarfında yaralı sayısının 107 bin 338 olduğu kaydedildi. Saldırılar kapsamında, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu belirtildi. Ancak, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

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