Gazze'de can kaybı 64 bin 871'e çıktı — son 24 saatte 68 ölüm

Gazze'de can kaybı 64 bin 871'e çıktı

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti, 346 yaralı getirildi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 68 artarak 64 bin 871'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, son 24 saatte bölgedeki hastanelere 68 ölü ve 346 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 12 bin 321 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 569 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarının hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 494'e, yaralananların sayısı 18 bin 135'i aştı.

Genel verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 871, yaralı sayısı ise 164 bin 610 olarak bildirildi. Gazze'de hâlâ enkaz altında binlerce kişinin olduğu ifade ediliyor.

Açlık kaynaklı can kayıpları artıyor

Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 kişi daha artarak 422'ye yükseldi. Açlıktan ölenlerin arasında 145'i çocuk bulunuyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana, 30'u çocuk olmak üzere 144 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. IPC, kıtlığın Eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceği uyarısını yapmıştı.