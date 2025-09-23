Gazze'de can kaybı 65 bin 382'ye yükseldi — Son 24 saatte 38 ölüm

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 38 artarak 65 bin 382'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte bölgedeki hastanelere 38 ölü ve 190 yaralı getirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in devam eden saldırılarının yol açtığı can kaybı ve yaralanma sayılarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 823 Filistinlinin öldüğü ve 54 bin 944 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda; 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 526'ya, yaralananların sayısının ise 18 bin 511'e ulaştığı ifade edildi.

Toplam rakamlar ise saldırıların başlangıcından bu yana Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısının 65 bin 382, yaralı sayısının ise 166 bin 985 olduğu şeklinde kaydedildi. Ayrıca Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce kişinin öldüğü bildiriliyor.

Hastaneler ve sağlık sistemi hedef alınıyor

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini hedef alarak hastaneleri hizmet dışı bıraktığının vurgulandığı belirtildi. Bakanlık, sağlık sisteminin hedef alınmasının hasta ve yaralılara karşı işlenen bir suç olduğunu ve bu durumun hasta ile yaralıları uluslararası olarak güvence altına alınan tıbbi tedavi hakkından mahrum bıraktığını kaydetti.