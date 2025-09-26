Gazze'de can kaybı 65 bin 549'a yükseldi — Son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de can kaybı son 24 saatte 47 artarak 65 bin 549'a yükseldi; hastanelere 47 ölü ve 142 yaralı getirildi, enkaz altında hâlâ binlerce kişi var.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:05
Gazze'de can kaybı 65 bin 549'a yükseldi — Son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de can kaybı 65 bin 549'a yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 47 artarak 65 bin 549'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı açıklaması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saat

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 47 ölü ve 142 yaralı ulaştırıldığı belirtildi.

Mart ayından bu yana

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 956 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 55 bin 477 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yardım dağıtım noktalarına yönelik iddialar

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 543'e, yaralananların sayısının da 18 bin 614'e ulaştığı ifade edildi.

Toplam bilanço

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 549'a, yaralıların sayısının 167 bin 518'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

