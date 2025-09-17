Gazze'de can kaybı 65 bin 62'ye yükseldi — Son 24 saatte 98 ölü

Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının son 24 saatte 98 artarak 65 bin 62'ye yükseldiğini; yaralı sayısının 165 bin 697 olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:14
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak toplam 65 bin 62'ye yükseldi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 98 ölü ve 385 yaralının getirildiği belirtildi.

İlan edilen verilere göre, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 511 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 53 bin 656 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarının hedef alındığı sistematik saldırılar kapsamında ise 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 504, yaralananların sayısının 18 bin 381i aştığı ifade edildi.

Genel toplam verilerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 62'ye, yaralı sayısının ise 165 bin 697'ye yükseldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler'in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından Gazze kentinde 22 Ağustos'ta kıtlık ilan edildiği ve bu tarihten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 31'i çocuk olmak üzere 154 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

IPC, kıtlık durumunun Eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunabileceği ve bu kişilerin büyük bölümünün yaşamını yitirmiş olabileceği vurgulandı.

