Gazze'de can kaybı 65 bin 926'ya yükseldi: Son 24 saatte 77 ölü

Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı son 24 saatte 77 artarak 65 bin 926'ya çıktı; hastanelere 77 ölü ve 265 yaralı getirildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:40
Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 77 artarak 65 bin 926'ya ulaştı.

Son 24 saatin verileri

Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 77 ölü ve 265 yaralının getirildiği bildirildi.

18 Mart'tan bu yana ve yardım noktalarına yönelik saldırılar

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 60 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 55 bin 742 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise, 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 560'a, yaralananların sayısı 18 bin 703'e ulaştığı ifade edildi.

Toplam yaralı sayısı ve adli tıp güncellemesi

Sağlık Bakanlığı ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının toplamda 65 bin 926'ya, yaralı sayısının ise 167 bin 783'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyası ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı veriler sonucunda toplam can kaybına 300 kişinin daha eklendiği bilgisine de yer verildi.

Yetkililer, Gazze Şeridi'nde hâlâ enkaz altında binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.

