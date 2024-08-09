Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de Canlı Kalkan Olarak Kullanılan Filistinli Genç Anlatıyor

Filistinli genç, İsrail askerlerinin kendilerini canlı kalkan olarak kullandığını ve hapiste yaşadıklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:05
Gazze'de Canlı Kalkan Olarak Kullanılan Filistinli Genç Anlatıyor

İsrail'in Gazze'de Alıkoyduğu Filistinli Gençten Şok Açıklamalar

20 yaşındaki Muhammed Abdulfettah Sad, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından alıkonulduktan sonra yaşadığı dehşet verici deneyimleri paylaştı. Sad, "Bizi canlı kalkan olarak kullandılar" dedi.

İşkence ve Korkunç Şartlar

Gazze'de, İsrail'in 10 aydan fazla süredir devam eden saldırıları sonucunda ölü ve yaralı sayısı 130 bini geçti. Muhammed Abdulfettah Sad, 27 Ekim'den itibaren alıkoyduğu Filistinlilerle birlikte birkaç hafta süresince gizli bir yerde tutuldu.

Sad, yaşadığı zorbalıkları şu şekilde aktardı: "İsrail askerleri, vücudumuza kameraları monte ederek bizi askeri araçların yanına götürdü ve bombalanmış evlerin içine girmeye zorladı. Onlar da bu görüntüleri kaydediyordu."

Hapisteki Dayaklar ve Sınırlı İhtiyaçlar

Öte yandan, Sad hapiste kaldığı süre boyunca çok sayıda darbe ve işkence gördüğünü belirtti: "Günde yalnızca bir kez tuvalete gitmemize izin veriliyordu. Bir gün serbest kalmayı talep ettiğim için kafa hizama vuruldu ve kaşım kanadı."

Geçtiğimiz aylarda, sağlık durumları kötüleşen bazı Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı öğrenildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun en az 5 bin kişiyi alıkoyduğunu, bunların arasında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğunu açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı