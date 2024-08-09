Gazze'de Canlı Kalkan Olarak Kullanılan Filistinli Genç Anlatıyor

İsrail'in Gazze'de Alıkoyduğu Filistinli Gençten Şok Açıklamalar

20 yaşındaki Muhammed Abdulfettah Sad, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından alıkonulduktan sonra yaşadığı dehşet verici deneyimleri paylaştı. Sad, "Bizi canlı kalkan olarak kullandılar" dedi.

İşkence ve Korkunç Şartlar

Gazze'de, İsrail'in 10 aydan fazla süredir devam eden saldırıları sonucunda ölü ve yaralı sayısı 130 bini geçti. Muhammed Abdulfettah Sad, 27 Ekim'den itibaren alıkoyduğu Filistinlilerle birlikte birkaç hafta süresince gizli bir yerde tutuldu.

Sad, yaşadığı zorbalıkları şu şekilde aktardı: "İsrail askerleri, vücudumuza kameraları monte ederek bizi askeri araçların yanına götürdü ve bombalanmış evlerin içine girmeye zorladı. Onlar da bu görüntüleri kaydediyordu."

Hapisteki Dayaklar ve Sınırlı İhtiyaçlar

Öte yandan, Sad hapiste kaldığı süre boyunca çok sayıda darbe ve işkence gördüğünü belirtti: "Günde yalnızca bir kez tuvalete gitmemize izin veriliyordu. Bir gün serbest kalmayı talep ettiğim için kafa hizama vuruldu ve kaşım kanadı."

Geçtiğimiz aylarda, sağlık durumları kötüleşen bazı Filistinli esirlerin serbest bırakıldığı öğrenildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun en az 5 bin kişiyi alıkoyduğunu, bunların arasında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğunu açıkladı.