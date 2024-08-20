Gazze'de Çatışmalar Devam Ediyor: 168 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Saldırılar Artıyor

İsrail ordusunun 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes ve esir takası konusunda müzakerelere başlamasından bu yana, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 168 Filistinli yaşamını yitirdi, 456 kişi ise yaralandı.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Tepkiler

İsrail, ateşkes ve esir takası müzakerelerinin başlamasıyla birlikte saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu durum, müzakerelerin gidişatı ve Gazze'nin yeniden inşa önerileri hakkında endişeleri artırdı. Uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen, İsrail "güvenliği sağlama" iddiasıyla saldırılarına devam etti.

Gazze'deki Katliamlar

İsrail ordusunun 15 Ağustos'tan itibaren Gazze'de gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 katliamın yaşandığı belirtildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını artırarak "soykırım savaşını" sürdürdüğünü vurguladı.

Baskı ve Göç

İsrail ordusunun, Gazze’nin çeşitli bölgelerinde geniş çaplı tahliye emirleri yayınlaması, müzakereleri olumsuz etkiledi. Birçok Filistinli mülteci, mevcut tehlikeler nedeniyle zorla göç etmek zorunda kaldı.

Medya Hedef Alınıyor

İsrail, Gazze'deki savaş muhabirlerine de saldırılar düzenliyor. Örneğin, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef alması gibi olaylar dikkat çekti. Ayrıca, gazeteci Selma el-Kaddumi ve İbrahim Mervan Muharib'in yaralanmaları da medyanın tehlikede olduğunu gösteriyor.

Batı Şeria'daki Durum

Batı Şeria'da da saldırılar artmış durumda. 15 Ağustos'tan bu yana 3 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi gözaltına alındı. Saldırılar, özellikle yerleşimlerin hedef alınmasıyla devam ediyor.

Kassam Tugayları'nın Yanıtı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, gerçekleştirilen saldırılara karşı çok sayıda karşı saldırıda bulunduğunu belirtti. Özellikle Tel Aviv ve Han Yunus'ta şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusunun saldırıları devam ederken, bölgedeki sivillerin yaşam koşulları giderek kötüleşiyor ve müzakerelerin sonucu belirsizliğini koruyor.