Gazze'de Çatışmalar Devam Ediyor: 3 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Çatışmaların Son Durumu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yeniden yoğunlaşan kara saldırıları, savaşın devam ettiğini gösteriyor. Son olarak, 3 İsrail askeri çatışmalarda hayatını kaybetti.

Askeri Kayıplar Artıyor

İsrail ordusu, 27 Ekim 2023'te başladığı kara operasyonu çerçevesinde, Gazze'deki çatışmalarda toplam 351 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeni kayıpların, bölgedeki çatışmanın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtiliyor.

Bölgedeki İnsani Durum

Bu arada, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Gazze'nin kuzeyinde açlığa ve yıkıma rağmen 400 bin Filistinli vatandaşın bölgeden çıkmayı reddettiğini duyurdu. Cibaliya Mülteci Kampı gibi önemli yerlerin hedef alındığı saldırılar, sivil halk için büyük tehdit oluşturuyor.

Çatışmaların daha da derinleşmesi, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor. Uluslararası toplum, durumu yakından izlemeye devam ediyor.