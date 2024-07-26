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Gazze'de Çatışmalar Şiddetlendi: Tel el-Hava Mahallesi'nde Çatışmalar Devam Ediyor

Tel el-Hava Mahallesi'nde İsrail ordusu ve Filistin direnişi arasında çatışmalar yoğunlaşıyor. Can kaybı artıyor, sivil altyapı zarar görüyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:24
Gazze'de Çatışmalar Şiddetlendi: Tel el-Hava Mahallesi'nde Çatışmalar Devam Ediyor

Tel el-Hava Mahallesi'nde Tırmanan Çatışmalar

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Tel el-Hava Mahallesi'nde, İsrail ordusu ve Filistin direniş güçleri arasında çatışmaların alevlendiği bildirildi.

Görgü Tanıkları ve Çatışma Detayları

Adı açıklanmayan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların, Kudüs Hastanesi ve Nil Okulu çevresine girdiğini belirtti. Filistin direniş güçlerinin, bu saldırılara yanıt olarak karşılık verdiği kaydedildi.

Hamas’tan İddialar

Filistin direnişinin askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel el-Hava Mahallesi'nde iki adet Merkava-4 tankını imha ettiklerini açıkladı. Ayrıca, İsrail ordusuna ait bir piyade birliğine düzenlenen saldırıda birçok askerin hayatını kaybettiği veya yaralandığı ifade edildi.

Keskin Nişancı Operasyonları

Kassam Tugaylarına bağlı keskin nişancıların, bölgede pusuya yatıp, İsrail askerlerine karşı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi. İsrail ordusundan bu gelişmelerle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İnsani Kriz ve Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 39 bin 175 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayı içinde 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın yer alıyor. Ayrıca, 90 bin 403 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Altyapının Tahribi

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alındığı bu süreçte, sivil altyapının da büyük zarar gördüğü ifade ediliyor. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı tarih olan 7 Ekim'den bu yana kendi askerlerinden de kayıplar aldığını, 326’sının karadan işgal sürecinde, toplamda ise 683 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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