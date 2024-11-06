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Gazze'de Cerrah Eksikliği Hayatları Tehdit Ediyor

İsrail saldırıları altında Gazze'de cerrah eksikliği nedeniyle yaralılar kurtarılamıyor. Sağlık hizmetleri kritik durumda.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 14:16
Gazze'de Cerrah Eksikliği Hayatları Tehdit Ediyor

Gazze Şeridi'nde Cerrahi Müdahale Krizi

İsrail'in saldırıları altında ezilen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yaralılar ciddi cerrah eksikliği nedeniyle yaşam mücadelesi veremiyor. Deyr el-Balah'taki Kemal el-Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ebu Safiyye, 25 Ekim tarihinde gerçekleşen baskında hastane personelinin büyük bir kısmının gözaltına alındığını belirtti.

Abluka ve Yaralılar

Hastanenin halen abluka altında olduğunu ve sadece iki doktor ile birkaç hemşire kaldığını söyleyen Ebu Safiyye, "Maalesef cerrah eksikliği nedeniyle çok sayıda yaralıyı kaybettik. Bu yaralıların çoğu acil cerrahi müdahale gerektiriyor," dedi. Ebu Safiyye, İsrail ordusunun sağlık ekiplerinin hastaneye girmesine izin vermediğini de sözlerine ekledi.

Ambulans Yok, Yaralılar Sokaklarda Kalıyor

Ebu Safiyye, Gazze'nin kuzeyinde tek bir ambulansın bile bulunmadığını ifade ederek, bu durumun hastanelere ulaşamayan çok sayıda yaralının sokaklarda hayatını kaybetmesine yol açtığını vurguladı.

Devam Eden Bombardımanlar

Hastanenin geçtiğimiz günlerde rastgele bombardımana maruz kaldığını aktaran Ebu Safiyye, bu saldırılarda sağlık çalışanları ve çocukların yaralandığını belirtti. "İsrail bombardımanlarının durdurulması için uluslararası ve insani örgütlere çağrıda bulunduk ancak ne yazık ki yanıt alamadık," dedi.

Acil Yardım Talepleri

4 Kasım'da yaptığı açıklamada, hastanede 120 hasta ve yaralı bulunduğunu, bunlardan 19'unun çocuk ve 4'ünün yenidoğan olduğunu belirtmişti. Ayrıca, El-Avde Hastanesi yönetimi, DSÖ ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden tıbbi malzeme ve yakıt talep etti. Açıklamada, hastaneye 5 Ekim tarihinden itibaren yakıt girişi olmadığını ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için acil ilaç, tıbbi malzeme, kan ünitesi, gıda ve suya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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