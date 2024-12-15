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Gazze'de Ceset Yığınları Sebebiyle "Çevre Felaketi" Uyarısı Yapıldı

Gazze'nin kuzeyinde biriken cesetler çevre felaketi uyarısı oluşturuyor. Sağlık sistemi çökme noktasında, 44 bin 900 ölü kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 12:10
Gazze'de Ceset Yığınları Sebebiyle "Çevre Felaketi" Uyarısı Yapıldı

Gazze'de Çevre Felaketi Tehlikesi

İsrail'in sürdürdüğü yoğun bombardımanlar altında kalan Gazze Şeridi'nde, sokaklarda biriken ceset yığınlarının ciddi bir çevre felaketi riskine neden olabileceği bildirildi.

Censetler Cadde ve Sokaklarda Birikiyor

Gazze'deki Tıbbi Yardım Örgütü Sorumlusu Muhammed Afeş, yaptığı açıklamada, "Cadde ve sokaklarda ulaşılamayan çok sayıda ceset var. Bu durum büyük bir çevre felaketine yol açabilir" dedi.

Sağlık Sistemi Krizle Yüz Yüze

Afeş, bölgede sağlık personeli ve tıbbi malzeme stoklarının yetersizliğine dikkat çekerek, İsrail'in hastaneleri ve sağlık ekiplerini hedef almaya devam ettiğini ifade etti. Afeş, doktorların Gazze'nin kuzeyine hizmet veremediğini ve kritik ameliyatlara girecek cerrahların kalmadığını belirtti.

Sınırlı Yardım Girişi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bölgeye çok az miktarda yakıt ve tıbbi malzeme gönderildiğini vurgulayan Afeş, Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesi'nden sadece 6 yaralının Gazze kentine nakledilebildiğini bildirdi.

Devam Eden Kriz ve Yerinden Edilme

İsrail, 17 yıllık kuşatması ile birlikte 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla Gazze Şeridi'ni dünyanın en büyük hapishanesi haline getirdi. Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de, İsrail saldırıları sonucu 2 milyona yakın kişi yerinden edildi.

Yıkılan binalar ve altyapılar sebebiyle yaşam mücadeleleri her geçen gün zorlaşan Gazze halkı, aynı zamanda açlıkla da karşı karşıya. Ölü sayısının 44 bin 900'ü geçtiği bölgede, binlerce kişi yıkılan binaların altında kaybolmuş durumda.

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Gazze'de Ceset Yığınları Sebebiyle "Çevre Felaketi" Uyarısı Yapıldı

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