Gazze'de Ciddi Kayıplar: Son 48 Saatte 142 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, son 48 saat içerisinde 142 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılara ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Toplam Can Kaybı 39,897'ye Yükseldi

Açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saat içinde gerçekleştirdiği üç ayrı saldırıda 142 kişinin öldüğü ve 150 kişinin yaralandığı belirtildi. 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarda toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 39,897 olarak kaydedildi.

Yaralıların Sayısı Endişe Verici

Öte yandan yaralı sayısının 92,152'ye ulaştığı bildirildi. Gazze'deki sağlık durumu giderek kötüleşirken, birçok yaralı yardım bekliyor.

Enkaz Altında Kalanlar Var

Yapılan açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşma konusunda zorluk yaşadığı belirtiliyor.

Son olarak, 10 Ağustos'ta gerçekleştirilen Tabiin Okulu'ndaki saldırının kurbanlarına ait kimliği tespit edilemeyen ölü ve yaralıların, bu istatistiklere dahil edilmediği aktarıldı.