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Gazze'de Çığır Açan Veriler: 42 Cenaze Daha Enkaz Altından Çıkarıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 42 cesedin enkaz altından çıkarıldığını açıkladı. Ölü sayısı 47,460'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:09
Gazze'de Çığır Açan Veriler: 42 Cenaze Daha Enkaz Altından Çıkarıldı

Son 24 Saatte 42 Yeni Cenaze

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 42 cenaze ile birlikte toplamda 43 kişinin naaşının hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Ateşkesin 12. Günü

Açıklama, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 12. gününde yapıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralı ve ölü sayısına dair son bilgileri paylaştı. Sağlık bakanlığından gelen verilere göre, son 24 saatte hastanelere ulaştırılan 43 kişiden 42'sinin cesedi enkazdan çıkarılarak alındı.

Ölü Sayısı Artıyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 47 bin 460'a, yaralı sayısı ise 111 bin 580'e yükseldi. Bu sayılar, sürdürülen saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor.

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