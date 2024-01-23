Gazze'de çıkan çatışmada 21 İsrailli askerin öldüğü duyuruldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sürmekte olan çatışmalarda 21 askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında Gazze’nin orta bölgesinde İsrail sınırına yakın bir yerde İsrail kuvvetlerinin bir tankının roketatarla vurulduğunu ifade etti.





İSRAİL ŞOKTA 21 ASKERİ ÇIKAN ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Hagari, saldırı sırasında bölgedeki iki binanın patlayarak yıkıldığını belirtti. İsrail güçlerinin patlama anında bu 2 binanın içinde veya yakınında olduğunu söyleyen Hagari, saldırı sonucu 21 askerin hayatını kaybettiğini ve 10 askerin isminin açıklandığını bildirdi. Hagari, binalarda patlamaya neden olan şeyin İsrail güçleri tarafından konulan patlayıcılar olduğunu düşündüklerini ifade etti.