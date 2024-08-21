Gazze'de Çocuk Felci Aşı Kampanyası İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Uluslararası Kuruluşlardan Gazze İçin Acil Ateşkes Talebi

20 uluslararası yardım kurumu ve sağlık çalışanları, Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanabilmesi amacıyla acil bir ateşkes çağrısında bulundu.

Açıklamanın İçeriği

Aralarında Save The Children, ActionAid, MAP ve Oxfam gibi kuruluşların bulunduğu ekip, Gazze'ye çocuk felci aşılarının acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Gazze'de, geçen 10 ay boyunca süren saldırılar nedeniyle en az 50 bin çocuğun sağlık hizmetlerine erişiminin son derece kısıtlı olduğu ifade edildi.

Çocuk Felci Virüsü Yeniden Yayılıyor

Yapılan ortak açıklamada, Gazze'deki 1 milyon çocuk arasında büyük yaştaki çocukların aşılanmasının, sürekli şiddet ve yerinden edilme nedeniyle kesintiye uğradığı kaydedildi. Ayrıca çocuk felci virüsünün yeniden ortaya çıkmasının da su ve sanitasyon altyapısının tahribatının bir sonucu olduğu belirtildi.

İnsani Yardım ve Ateşkes İhtiyacı

Bölgedeki aşırı kalabalık, yerinden edilme ve sağlık sisteminin çökmesi, virüsün yayılması için uygun zemin oluşturuyor. Yaklaşık 20 yardım kuruluşu, aşıların Gazze'de dağıtımının haziran ve eylül aylarında gerçekleştirilmesi planlandığını, ancak bunun için insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaşmasının şart olduğunu ifade etti. Bu durum sadece çatışmaların sona ermesiyle mümkün olabilir.

Sağlık Uzmanlarından Uyarı

CARE Internationalın Batı Şeria ve Gazze Sağlık Programı Saha Sorumlusu Nahid Ebu İyade, sağlanan açıklamada, "Gazze halkı, sağlık sisteminin tamamen yok edilmesinin sonucunda, tüm bölgeyi etkileyebilecek bir halk sağlığı felaketi ile karşı karşıya. Acil ateşkes şarttır" dedi.

Aşıların Hala Ulaşmadığı Bilgisi

Filistin Sağlık Bakanlığı ise, 16 Ağustos'ta Gazze'de tespit edilen ilk çocuk felci vakasından sonra aşıların hala bölgeye ulaşmadığını duyurdu. Bakanlık, çocuk felci ile mücadele için güvenli koşullara ve ateşkese ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.