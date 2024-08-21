Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de Çocuk Felci Aşı Kampanyası İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Uluslararası kuruluşlar, Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:33
Gazze'de Çocuk Felci Aşı Kampanyası İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Uluslararası Kuruluşlardan Gazze İçin Acil Ateşkes Talebi

20 uluslararası yardım kurumu ve sağlık çalışanları, Gazze'de çocuk felci aşılarının uygulanabilmesi amacıyla acil bir ateşkes çağrısında bulundu.

Açıklamanın İçeriği

Aralarında Save The Children, ActionAid, MAP ve Oxfam gibi kuruluşların bulunduğu ekip, Gazze'ye çocuk felci aşılarının acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Gazze'de, geçen 10 ay boyunca süren saldırılar nedeniyle en az 50 bin çocuğun sağlık hizmetlerine erişiminin son derece kısıtlı olduğu ifade edildi.

Çocuk Felci Virüsü Yeniden Yayılıyor

Yapılan ortak açıklamada, Gazze'deki 1 milyon çocuk arasında büyük yaştaki çocukların aşılanmasının, sürekli şiddet ve yerinden edilme nedeniyle kesintiye uğradığı kaydedildi. Ayrıca çocuk felci virüsünün yeniden ortaya çıkmasının da su ve sanitasyon altyapısının tahribatının bir sonucu olduğu belirtildi.

İnsani Yardım ve Ateşkes İhtiyacı

Bölgedeki aşırı kalabalık, yerinden edilme ve sağlık sisteminin çökmesi, virüsün yayılması için uygun zemin oluşturuyor. Yaklaşık 20 yardım kuruluşu, aşıların Gazze'de dağıtımının haziran ve eylül aylarında gerçekleştirilmesi planlandığını, ancak bunun için insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaşmasının şart olduğunu ifade etti. Bu durum sadece çatışmaların sona ermesiyle mümkün olabilir.

Sağlık Uzmanlarından Uyarı

CARE Internationalın Batı Şeria ve Gazze Sağlık Programı Saha Sorumlusu Nahid Ebu İyade, sağlanan açıklamada, "Gazze halkı, sağlık sisteminin tamamen yok edilmesinin sonucunda, tüm bölgeyi etkileyebilecek bir halk sağlığı felaketi ile karşı karşıya. Acil ateşkes şarttır" dedi.

Aşıların Hala Ulaşmadığı Bilgisi

Filistin Sağlık Bakanlığı ise, 16 Ağustos'ta Gazze'de tespit edilen ilk çocuk felci vakasından sonra aşıların hala bölgeye ulaşmadığını duyurdu. Bakanlık, çocuk felci ile mücadele için güvenli koşullara ve ateşkese ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!