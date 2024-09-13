Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başarıyla Tamamlandı

Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşısı Uygulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nde düzenlenen çocuk felci aşı kampanyasının ilk aşamasında 560 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü'nden Açıklama

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, kampanyanın 1-12 Eylül tarihleri arasında yapıldığını açıklayarak, "Bu kampanya, Gazze Şeridi'ndeki günlük yaşamın trajik gerçekliği içinde büyük bir başarıdır," ifadesinde bulundu.

Aşılama Kampanyasının Önemi

Ghebreyesus, aşılamanın yapıldığı bölgelerde ateşkes sağlanarak nelerin mümkün olabileceğine tanık olunduğunu belirterek, bu karmaşık operasyonu gerçekleştiren sağlık çalışanlarına minnettarlığını dile getirdi.

İlk Vaka Tespiti ve İşbirliği

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze'de ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve UNWRA'nın işbirliği ile Gazze Şeridi'nde 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğu kapsayan bir aşılama kampanyası başlattı. Aşılama sürecinin iki aşamalı olacağı belirtildi.