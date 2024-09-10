Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başladı

Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşılama Kampanyası

Gazze Hükümeti, bölgedeki sağlık koşullarının zorlayıcı şartlar altında olmasına rağmen çocuk felci aşısı uygulamalarının başladığını açıkladı. Aşılama kampanyası, İsrail'in bölgeye yönelik yaptırımları nedeniyle zorluklar yaşamakta.

Kampanyanın Kapsamı ve Hedefler

Gazze'nin merkezinde ve kuzeyinde, 230 sağlık ekibi ve 177 merkez ile toplamda 81 barınma alanında 53 gezici ekip, bu aşılama programına katılıyor. Hedef, 1-10 yaş aralığındaki 14 bin çocuğa aşının yapılması.

İsrail'in Engelleri ve Tehditler

Duyurulan kampanya, İsrail'in aşı programına yönelik engelleyici uygulamaları nedeniyle tehlike altındadır. Yakıt girişinin kısıtlanması, sağlık ekiplerinin çalışmasını olumsuz yönde etkilemekte ve insani bir kriz oluşturma riski taşımaktadır. Bu durum, Kemal Advan ve Endonezya hastanelerindeki kritik hastaların sağlığını tehdit etmektedir.

Uluslararası Tepki ve Talepler

Açıklamada, İsrail'in sağlık sistemini hedef almasının durdurulması çağrısında bulunularak, uluslararası topluma baskı yapılması gerektiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler'in (BM) raporları, aşı kampanyasına yönelik bu engellerin kabul edilemez olduğunu ortaya koymaktadır.

Geçmişteki İlk Eylemler

16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edilmesinin ardından, DSÖ, UNICEF ve UNRWA işbirliğiyle geniş bir aşılama kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya, 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğu kapsamaktadır ve devam eden çatışmalar, aşı programlarının hayata geçmesini zorlaştırmaktadır.

Sonuç ve Umutlar

Kampanyanın başarıya ulaşabilmesi için sağlık sisteminin desteklenmesi ve engellerin aşılması adına uluslararası topluluğun harekete geçmesi gerekiyor. Gazze halkı, çocuklarının sağlığı için acil destek bekliyor.