Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başladı

Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşı kampanyası, sağlığa yönelik tehditler altında hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:07
Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başladı

Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşılama Kampanyası

Gazze Hükümeti, bölgedeki sağlık koşullarının zorlayıcı şartlar altında olmasına rağmen çocuk felci aşısı uygulamalarının başladığını açıkladı. Aşılama kampanyası, İsrail'in bölgeye yönelik yaptırımları nedeniyle zorluklar yaşamakta.

Kampanyanın Kapsamı ve Hedefler

Gazze'nin merkezinde ve kuzeyinde, 230 sağlık ekibi ve 177 merkez ile toplamda 81 barınma alanında 53 gezici ekip, bu aşılama programına katılıyor. Hedef, 1-10 yaş aralığındaki 14 bin çocuğa aşının yapılması.

İsrail'in Engelleri ve Tehditler

Duyurulan kampanya, İsrail'in aşı programına yönelik engelleyici uygulamaları nedeniyle tehlike altındadır. Yakıt girişinin kısıtlanması, sağlık ekiplerinin çalışmasını olumsuz yönde etkilemekte ve insani bir kriz oluşturma riski taşımaktadır. Bu durum, Kemal Advan ve Endonezya hastanelerindeki kritik hastaların sağlığını tehdit etmektedir.

Uluslararası Tepki ve Talepler

Açıklamada, İsrail'in sağlık sistemini hedef almasının durdurulması çağrısında bulunularak, uluslararası topluma baskı yapılması gerektiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler'in (BM) raporları, aşı kampanyasına yönelik bu engellerin kabul edilemez olduğunu ortaya koymaktadır.

Geçmişteki İlk Eylemler

16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edilmesinin ardından, DSÖ, UNICEF ve UNRWA işbirliğiyle geniş bir aşılama kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya, 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğu kapsamaktadır ve devam eden çatışmalar, aşı programlarının hayata geçmesini zorlaştırmaktadır.

Sonuç ve Umutlar

Kampanyanın başarıya ulaşabilmesi için sağlık sisteminin desteklenmesi ve engellerin aşılması adına uluslararası topluluğun harekete geçmesi gerekiyor. Gazze halkı, çocuklarının sağlığı için acil destek bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı