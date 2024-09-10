Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başladı

Gazze'nin Kuzeyinde Çocuk Felci Aşılama Kampanyası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bugün itibarıyla başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının 12 Eylül'e kadar devam etmesinin planlandığını açıkladı.

Aşılama Süreci ve İhtiyaçlar

Ghebreyesus, 1 Eylül'den bu yana Gazze'nin orta kesimi ve güneyinde tamamlanan aşılama kampanyası hakkında X sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocuk felci aşılama kampanyası başladı ve 12 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor" diyen Ghebreyesus, bölgeye aşılar, parmak izi cihazları ve soğuk zincir ekipmanlarının ulaştırıldığını belirtti.

Güvenli Aşılamanın Önemi

DSÖ, aşı ekiplerinin araçlarının işlevselliğinin sürdürülmesi ve hastanelerin temel hizmetlerini verebilmesi için gerekli yakıtın sağlanması yönünde çalışmalar yaptığını ifade etti. Ghebreyesus ayrıca, çatışmaların yaşandığı alanlarda insani yardım için ara verilmesi gerektiğini ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

"Gazze'deki çocuklar, çocuk felci aşılarıyla birlikte kalıcı barışı da hak ediyor."

Aşılama Kampanyasının Kapsamı

DSÖ'nün verilerine göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 1 Eylül'den bu yana devam eden aşı kampanyası kapsamında 446 binden fazla çocuk aşılandı.