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Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası İkinci Turu Başladı

Gazze'de DSÖ'nün düzenlediği çocuk felci aşılama kampanyasında 92 binden fazla çocuk aşılandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:52
Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası İkinci Turu Başladı

Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası İkinci Turu Başladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda 92 bin 821 çocuğun aşılandığı belirtildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılama sürecinin devam ettiğini ve bu aşamada 76 bin 394 çocuğa A vitamini takviyesi yapıldığını duyurdu.

Ghebreyesus, X platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aşılama kampanyası 17 Ekim'e kadar sürecek. Bölgedeki taraflara, aşılamaların yapıldığı yerlerde insani ara verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Çocukların aşıya ve yardıma ihtiyaçları var; en önemlisi barışa ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Çocuk Felci Vakasının Tespiti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının tespit edildiğini 16 Ağustos'ta duyurmuştu. Bu durum üzerine DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı ve UNICEF ile birlikte 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğu kapsayan bir aşılama kampanyası başlattı. İlk tur aşılama süreci 16 Eylül'de tamamlanmış ve aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.

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