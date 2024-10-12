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Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası İkinci Turu Başlıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunu 14 Ekim'de başlatacak.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:57
Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası İkinci Turu Başlıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci aşamasının 14 Ekim Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Kampanya Detayları

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle yürütülen aşı kampanyasının, Gazze'nin orta bölgelerinde 10 yaş altındaki çocukları kapsayacağı belirtildi.

Aşılama Hedefi

Bakanlık, ikinci turda 500 binden fazla çocuğun aşılanmasının hedeflendiğini ve kampanyanın toplam üç gün süreceğini, gerekiyorsa bir gün daha uzatılabileceğini duyurdu.

İnsani Aralar ve Anlaşmalar

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze’deki çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunun 14 Ekim'de başlayacağının yanı sıra, İsrail yetkilileriyle "bölgelere yönelik insani aralar" konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Önceki Aşama

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve UNWRA işbirliğiyle, aşı kampanyası kapsamında Gazze Şeridi'nde 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğun aşılanması planlandı. İlk aşama 16 Eylül'de tamamlanmış ve aşılama kapsamının %90'a ulaştığı belirtilmişti.

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