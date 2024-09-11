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Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası İlerliyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de çocuk felci aşısının ilk dozunu alan çocuk sayısının yüzde 82'ye ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:13
Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası İlerliyor

Gazze'de Çocukların Aşılanma Oranı Artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde yürütülen aşılama kampanyasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Buna göre, Gazze'deki hedeflenen çocukların yaklaşık yüzde 82'si, çocuk felci aşısının ilk dozunu almayı başardı.

Açıklama ve Detaylar

Bakanlık, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün akşam itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki (10 yaş altı) çocukların 527 bin 776'sının ilk dozu almış olduğunu belirtti. Bu çocukların yüzde 49'u kız, yüzde 51'i ise erkek olarak kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Bütünlük İçinde Destek

Filistin Sağlık Bakanlığı, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF’in bölgedeki saldırılara rağmen aşılama kampanyasını sürdürmekte olduğunu vurguladı.

Kampanya Hakkında İlgili Bilgiler

Gazze'deki yetkililer, kuzeyde ve Gazze kentinde çocuk felci aşılaması için kampanyanın başladığını duyurdu. 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edilmesinin ardından, DSÖ ve diğer uluslararası kuruluşlar 600 binden fazla çocuğu kapsayan aşılama çalışmalarına start vermişti.

Bununla birlikte, DSÖ, Gazze'deki çeşitli bölgelerde 1 Eylül tarihinden bu yana yürütülen aşılama sırasında 446 binin üzerinde çocuğun aşılandığını belirtti ve kampanyanın 12 Eylül'e kadar süreceğini açıkladı.

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