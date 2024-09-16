Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyasının İlk Aşaması Tamamlandı

BM Yetkilisinden Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altında olan Gazze Şeridi’nde çocuk felci aşısının ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Aşılama Oranı ve Başarı

Lazzarini, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Gazze’de çocuk felcine karşı düzenlenen aşı kampanyasının detaylarını aktardı. UNRWA ve ortaklarının, Gazze'de yüz binlerce çocuğa aşı uyguladığını ve aşılama oranının yüzde 90'a ulaştığını belirtti. "Gazze'den nadir görülen olumlu bir haber: çocuk felci aşı kampanyasının birinci turu başarıyla sona erdi," diye vurguladı.

Aşılama Sürecine Saygı Gösterildi

Lazzarini, tarafların aşılama sürecine "büyük ölçüde saygı gösterdiğini" belirtti ve bunun, eğer siyasi irade mevcut olursa yardımların kesintisiz bir şekilde sağlanabileceğinin bir kanıtı olduğunu vurguladı.

İkinci Doz Aşı İçin Hazırlıklar

Geçtiğimiz günlerde Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve UNRWA'nın işbirliğiyle Gazze’de 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğu kapsayan bir aşılama kampanyası başlatılmıştır. DSÖ, aşılamanın iki aşamalı olacağını da bildirmişti.

Şiddet ve İnsani Kriz

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda, en az 16 bin 795'i çocuk ve 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplamda 41 bin 226 Filistinli yaşamını yitirdi, 95 bin 413 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapının da hedef alındığı belirtiliyor.