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Gazze'de Çocuk Felci Aşıları Henüz Ulaşmadı

Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakalarının tespiti sonrası aşılar hala bölgeye ulaşmadı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:50
Gazze'de Çocuk Felci Aşıları Henüz Ulaşmadı

Gazze'de Çocuk Felci Aşıları Bekleniyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşılarının henüz Gazze'ye ulaşmadığını açıkladı.

Aşılar İçin Güvenli Koşullar Gerekli

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuk felciyle mücadele için hala aşıların gelmesini bekliyoruz. Her çocuğa ulaşabilmek için güvenli şartlara ihtiyacımız var, bu da aşı kampanyası boyunca ateşkesin yapılmasını gerektiriyor." ifadelerine yer verildi.

İlk Vaka 16 Ağustos'ta Belirlendi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının 16 Ağustos'ta tespit edildiğini doğrulamıştı. Bakan Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor." şeklinde açıklama yaptı.

Virüsün Etkileri Tehlikeli

Ebu Ramazan, ayrıca, virüsle bulaşan ortalama her 200 vakadan birinin çocuk felci semptomları gösterdiğini duyurdu.

Dört Milyon Nüfusa Yakın Kayıp

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip olan Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 2 milyona ulaştı. Bölge halkı, açlık, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliği ile hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail Saldırıları Kayıpları Artırıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplamda 40 bin 139 Filistinli yaşamını yitirdi, 92 bin 743 kişi ise yaralandı.

Altyapı Hedef Alınıyor

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları ise hedef alınarak sivil altyapı büyük zarar görüyor. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

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