Gazze'de Çocuk Felci Aşısı Engelleniyor

İsrail'in Engelleri ve Gazze'deki Aşı Durumu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve kent merkezindeki çocuk felci aşı kampanyasına müdahale ettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, çocuk felci aşı kampanyasını her türlü engelleme yolunu deniyor. Aşı ekiplerinin Gazze'nin kuzeyine ulaşmasına izin vermiyor ve kentte aşının uygulanmasına da engeller koyuyor." ifadesi yer aldı.

Tehlikenin Boyutu

Bu engellemelerin, çocuk felci aşı kampanyasının başarısız olma ihtimalini artırdığı vurgulandı. Açıklamada, "Bu durum, yalnızca Gazze'yi değil, aynı zamanda çevresindeki bölgeleri de tehdit eden bir çocuk felci salgınının sürmesi anlamına geliyor." denildi.

Alternatif Çözümler Arayışı

Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesi ve başarılı olabilmesi için tüm kaynaklarını kullanıyor. Ancak, İsrail'in koyduğu engelleri aşmak amacıyla alternatif çözümler arayışında olduklarını belirtti.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplam 43 bin 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 101 bin 110 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Ayrıca, enkaz altında birçok kişinin olduğu ve sivil altyapının da hedef alındığı belirtiliyor.