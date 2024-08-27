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Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İçin Acil İnsani Ara Çağrısı

Gazze'de 640 bin çocuğa aşı yapabilmek için insani ara talep ediliyor; çocuk felci riski artıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 20:12
Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İçin Acil İnsani Ara Çağrısı

Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İhtiyacı

Birleşmiş Milletler'e bağlı insani kuruluşlar, Gazze Şeridi’nde 640 binden fazla çocuğa çocuk felci aşısı yapılabilmesi için acil insani ara çağrısı yaptı. UNRWA, UNICEF ve DSÖ ortaklıkları, çatışmaların devam etmesi durumunda çocuk felci virüsünün hızla yayılabileceğine dair uyarıda bulundu.

Aşılar Hazır, Ancak Acil Ara Gerekli

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki çocukların aşılanması için 1,2 milyon doz tip 2 çocuk felci aşısının bölgeye ulaştırıldığı bildirildi. Ancak, aşıların uygulanabilmesi için çatışmalara insani ara verilmesi gerektiği vurgulandı.

Dış Destek ve İhtiyaçlar

UNRWA, Katar Hayır Kurumu’ndan 3 milyon dolarlık destek aldığını duyurdu. Bu yardımın, çocuk felci aşısı kampanyası öncesinde kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Çocuk Felci Tehdidi ve Yer Değiştiren Aileler

UNRWA Kıdemli Yardımcı Saha Müdürü Sam Rose, Gazze'deki zorunlu göç koşullarının çocuk felci virüsünün yayılması için uygun bir ortam yarattığını belirtirken, bölgede sağlık hizmetlerine erişimin zorluğunu da ifade etti. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, son dönemde doğan bebeklerin aşısız kalma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

İlk Çocuk Felci Vakasının Tespiti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 16 Ağustos'ta ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, bu durumun tanımlanmamış birçok vaka olduğuna işaret ettiğini belirtti.

BM kaynakları, Gazze'deki hijyen sorunlarının kritik seviyeye ulaştığını ve çocuk felci vakalarının 25 yıl sonra tekrar ortaya çıktığını aktardı. Filistin Sağlık Bakanlığı, aşıların Gazze'ye girişinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

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