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Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İçin Temiz Su ve Hijyen Şart

Gazze Sağlık Bakanlığı, çocuk felci aşısının etkili olabilmesi için hijyen ve temiz su eksikliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:57
Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İçin Temiz Su ve Hijyen Şart

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Açıkladı

Gazze Sağlık Bakanlığı, yürütülen çocuk felci aşı kampanyası çerçevesinde malzemelerin bölgeye girişinin başladığı ancak aşıların etkili olabilmesi için temiz su ve hijyen malzemelerine acil ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.

Açıklamada Vurgulanan Sorunlar

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Temiz su ve kişisel hijyen malzemelerinin eksikliği ile yanı başımızda akan kanalizasyon sularının varlığı, sağlıklı bir ortam olmadan aşı kampanyasının verimsiz kalacağının altını çiziyor" denildi.

Filistin'deki Kriz Durumu

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, sürdürülen İsrail saldırıları sonucunda yerinden edilen Filistinli sayısı 2 milyona yaklaştı. Bu süreçte halk, açlığın yanı sıra su ve ilaç eksikliğiyle de mücadele ediyor.

İlk Çocuk Felci Vakası

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 16 Ağustos'ta tespit edilen ilk çocuk felci vakasının, henüz kayıtlı olmayan yüzlerce vakanın var olabileceğine işaret ettiğini belirtti. Bakan Macid Ebu Ramazan, "Virüsle bulaşan her 200 vakadan biri, çocuk felci belirtileri gösterebilir" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de 25 yıl aradan sonra çocuk felci vakası görülmesinin endişe verici olduğunu ve yapılan araştırmalarla virüsün testi sonucu bağlantılarının tespit edildiğini bildirdi.

İsrail Saldırıları ve Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere, toplam 40 bin 265 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 93 bin 144 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce kayıp olduğu bildiriliyor ve sivil altyapılar da hedef alınıyor.

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