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Gazze'de Çocuk Felci Aşısı Kampanyası İkinci Turuna Hazırlanıyor

UNICEF, Gazze'deki çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunun 14 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:46
Gazze'de Çocuk Felci Aşısı Kampanyası İkinci Turuna Hazırlanıyor

Gazze'de Çocuk Felci Aşısı Kampanyasının İkinci Turu Başlıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunun 14 Ekim tarihinde başlayacağını duyurdu. Russell, bu süreçte İsrailli yetkililerle insani aralar konusunda görüşme sağladıklarını belirtti.

Açıklamalar ve Hazırlıklar

Russell, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölgelere yönelik insani aralar üzerinde anlaşma sağlandı. Tüm tarafların bu aralara saygı göstermesi büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, çocukların aşılanması mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

UNICEF'in, çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için A vitamini takviyesi sağlayacağını da kaydeden Russell, Gazze'deki çocukların hijyen standartlarının oldukça kötü olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, çocuk felcinin yayılmasını engellemek amacıyla aşılamaya hazır olduklarını vurguladı.

Önceki Aşılama Turu ve Sonrası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos tarihinde Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliğiyle Gazze'deki 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğa yönelik bir aşı kampanyası başlatıldı. İlk aşının 16 Eylül'de tamamlandığı ve aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.

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