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Gazze'de Çocuk Felci Aşısı Seferberliği

Gazze'nin güneyinde 160 bin çocuk aşılandı, UNICEF ve WHO işbirliğiyle başlatılan kampanya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:38
Gazze'de Çocuk Felci Aşısı Seferberliği

Gazze'nin Güneyinde Çocuk Felci Aşısı Uygulandı

Dün, Gazze Şeridi’nin güney bölgelerinde başlatılan çocuk felci aşısı kampanyasında 160 binden fazla çocuğa aşı yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) bu önemli gelişmeyi duyurarak, toplum sağlığının korunmasına yönelik devam eden çalışmalara dikkat çekti.

Aşılama Kampanyasının Detayları

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 25 yıl aradan sonra Gazze’de çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, “Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinde gerçekleştirilen aşılama kampanyası devam etmektedir” ifadesine de yer verildi.

Binlerce Filistinli aile, UNRWA ekipleri tarafından uygulanan aşılama için sağlık tesislerine akın etti. Kampanyanın ilk gününde 160 binin üzerinde çocuğun aşılandığı bilgisi verildi.

Gelecek Adımlar

Gazze'nin güney bölgelerinde dün başlatılan aşılama kampanyasının ikinci günü de, "mümkün olduğunca çok sayıda çocuğun aşılanması" amacıyla devam edecek. Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos’ta bölgede ilk çocuk felci vakasını tespit ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve UNRWA işbirliğiyle 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğu kapsayan kampanya planlandı.

10 yaş altı çocuklar için aşı kampanyası, İsrail saldırılarının devam ettiği Han Yunus kentinde 31 Ağustos akşamı başlamıştı.

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