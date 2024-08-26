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Gazze'de Çocuk Felci Tehdidi: Acil Müdahele Gerekiyor

Save The Children, Gazze'de çocuk felci tedavisinin yapılamaması durumunda kitlesel sakatlıkların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:12
Gazze'de Çocuk Felci Tehdidi: Acil Müdahele Gerekiyor

Gazze'deki Çocuk Felci Krizi

Uluslararası yardım kuruluşu Save The Children, Gazze'de çocuk felci vakalarının görülmesi üzerine kritik uyarılarda bulundu. İnsani Yardım Politikası Başkanı Alexandra Saieh, salgının yayılması durumunda büyük ölçekli sakatlıkların kaçınılmaz olabileceğini ifade etti.

İlk Vaka ve Sonrası

16 Ağustos'ta tespit edilen ilk çocuk felci vakasının ardından aşı kampanyalarının bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Saieh, bu durumun, İsrail'in insani yardımları engellemesi nedeniyle oluşan malzeme eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Altyapı Sorunları

Gazze'deki altyapının büyük zarar görmesi sebebiyle temiz su sıkıntısı yaşandığını ve birçok kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığını dile getiren Saieh, hastalıkların yayılma riskinin arttığını anlattı.

Ateşkes ve Acil Yardım Çağrısı

Alexandra Saieh, aşıların Gazze'ye girişinin sağlanması için acil bir ateşkes çağrısında bulundu ve insanların sürekli hareket halinde olması nedeniyle aşılama sürecinin zorlaştığını belirtti.

Sınır Ötesi Etkiler

Saieh, böyle bir durumda sadece Gazze'deki çocukların değil, bölgedeki diğer çocukların da ciddi risk altında olacağını ifade etti. Çocuk felcinin sınırlara hapsolmadığını dile getirdi.

Acil Malzeme Girişi Engelleniyor

Yardım kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu malzemelerin Gazze'ye girişinin sistematik olarak engellenmesi, tedavi süreçlerini zorlaştırıyor. Saieh, son birkaç aydır çok çeşitli tıbbi malzemelerin geçiş noktalarında reddedildiğini açıkladı.

Uluslararası Tepki

Görüntülerin korkunç olduğunu belirten Saieh, dünyada başka hiçbir yerde yaşanmayan yaraların görülmesinin çaresizliğini vurguladı. Save The Children ve diğer kuruluşlar, silah satışlarının durdurulması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundular.

Son Durum

Filistin Sağlık Bakanlığı, 25 yıl aradan sonra Gazze'de çocuk felci vakasının tespit edildiğini ve daha fazla vaka olabileceğini açıkladı.

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