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Gazze'de Çocuk Felci Tehdidi: DSÖ Açıklama Yaptı

DSÖ, Gazze'de tespit edilen çocuk felci virüsü nedeniyle ciddi endişe duyduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:37
Gazze'de Çocuk Felci Tehdidi: DSÖ Açıklama Yaptı

DSÖ, Gazze için kritik uyarı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık on aydır İsrail’in operasyonları altında bulunan Gazze’de atık sularda tespit edilen çocuk felci virüsüne dikkat çekerek, olası bir salgından dolayı "aşırı endişe" duyduğunu ifade etti.

Saparbekov'dan önemli açıklamalar

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki acil sağlık durumu uzmanı Ayadil Saparbekov, Gazze’de düzenlenen basın toplantısında, "Gazze’de gerçekleşebilecek bir salgın konusunda son derece endişeliyim" sözlerini kullandı.

Testler için hazırlıklar yapılıyor

Saparbekov, Gazze'nin atık sularında çocuk felci tip iki virüsünün tespit edildiğini, ancak henüz doğrulanmış bir hasta vakası olmadığını vurguladı. DSÖ ve UNICEF’in, Gazze’ye 50 adet çocuk felci tespit kiti göndereceğini ve test örneklerinin Ürdün’e gönderileceğini de ekledi.

Bulaşıcı hastalıklar endişesi

Ayadil Saparbekov, yalnızca çocuk felci değil, Gazze’de farklı bulaşıcı hastalıkların da salgın riski taşıdığını belirtti. Geçtiğimiz hafta, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimdeki Deyr el-Belah bölgelerinde çocuk felci tip iki virüsüne rastlandığını duyurmuştu. Ghebreyesus, bu bölgelerden alınan örneklerde yapılan incelemeler sonucu 6 numunede virüs tespit edildiğini bildirdi.

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