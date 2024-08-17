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Gazze'de Çocuk Felci Uyarısı ve Aşı Kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de henüz tespit edilmemiş çocuk felci vakaları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 18:00
Gazze'de Çocuk Felci Uyarısı ve Aşı Kampanyası

Gazze'de Çocuk Felci Endişesi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde henüz tespit edilmemiş yüzlerce çocuk felci vakası olabileceği konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Bakan Macid Ebu Ramazan, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Ebu Ramazan'ın Açıklamaları

Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor." diye konuştu. Ayrıca, bilimsel olarak virüsle bulaşan her 200 vakadan birinin çocuk felci semptomları gösterdiğini, diğerlerinin ise basit burun akıntısı veya ateş gibi semptomlar ile seyrettiğini belirtti.

Aşı Kampanyası Hazırlıkları

Bakan, 10 yaş altındaki çocuklara yönelik geniş çaplı bir aşı kampanyası planladıklarını ve bu süreçte Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacaklarını vurguladı. UNICEF ile birlikte 200 bin aşının temin edildiğini, ancak güvenlik sorunları ve havalimanlarının kapalı olması nedeniyle henüz aşıların ulaşamadığını ifade etti.

Uluslararası Destek Çağrısı

Ebu Ramazan, Gazze'deki sağlık krizinin derinleşmesine neden olan işgal nedeniyle uluslararası örgütlerden acil destek çağrısında bulundu. "Aşı merkezlerine sağlık ekiplerinin güvenli ulaşımını sağlamak ve su ile kanalizasyon sistemlerini yeniden oluşturmak zorundayız." dedi.

Geçmişteki Başarılar ve Mevcut Durum

Filistin, çocuk felcini yenen ilk ülke olma onuruna sahip. Ebu Ramazan, Gazze'de 1984 ve Batı Şeria'da 1988 yılında çocuk felcinin sıfıra indiğini belirterek, şu anki durumu ciddiye aldıklarını ve gereken tüm önlemleri aldıklarını açıkladı.

Dün, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiği bildirilmişti.

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