Gazze'de çocuklar açlık ve hastalıkla mücadele ediyor — 5.200'den fazla acil tahliye gerekiyor

Muhammed Macid - İsrail'in iki yıla yakın süredir yoğun saldırı ve abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde, sistematik açlık, sağlık malzemesi eksikliği ve tıbbi imkansızlıklar, özellikle çocukların yaşam mücadelesini derinleştiriyor.

Sağlık sistemi çökme noktasında

Uluslararası yardım kuruluşları krizin kötüleştiğini, yüz binlerce sivilin; özellikle de çocukların, hastaların ve yaşlıların açlık ve hastalıktan ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu uyarıyor. Bölgedeki hastaneler abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyor ve en temel sağlık hizmetlerini sağlamakta zorlanıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre, 5 bin 200'den fazla çocuğun hayatını kurtarmak için acil tıbbi tahliyeye ihtiyacı bulunuyor.

Gazze'ye bebek maması, ilaç ve tıbbi malzeme girişinin bile ciddi şekilde kısıtlandığı bölgede açlık günlük hayatın bir parçasına dönüştü; aileler parçalandı, hastaneler "ölüm duraklarına" dönüştü. Saldırıların hedefi haline gelen hastaneler bombalandı, yıkıldı ve hizmet dışı bırakıldı; sağlık sistemi neredeyse durma noktasına geldi.

Ailelerin çaresizliği ve tedavi engelleri

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde kızı Meryem'in başında bekleyen Filistinli anne Dua Ebu Mustafa, AA muhabirine verdikleri yaşam mücadelesini anlattı.

Dua Ebu Mustafa'nın sözleri: "Kızım Meryem, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında dünyaya geldi. Doğduğu günden bu yana yetersiz beslenme, nörolojik ve başka sağlık sorunları yaşıyor. Abluka nedeniyle Gazze'de herhangi bir tedavi imkanı da yok. Bu da sorunları daha da kötüleştiriyor."

Ebu Mustafa, kızının Gazze Şeridi dışında tedaviye edilmesi gerektiğini ancak ablukadan dolayı bölge dışına çıkışının engellendiğini belirtti: "İsrail saldırıları, anneleri ve çocukları çok etkiliyor, yiyecek ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlardan yoksunuz." Ayrıca, "Şu anda kızımın geçimini sadece ben sağlıyorum. Her gün onunla birlikte ölüyorum. Meryem'in diğer çocuklar gibi oynamasını istiyorum." dedi.

Bir diğer anne Mesude Vehbe, oğlu Ubeyde için Gazze'de tedavi imkânı bulunmadığını anlattı: "Oğlum Ubeyde'nin kalbi delik ve fiziksel engeli bulunuyor. Ayrıca yetersiz beslenme sorunu yaşıyor, tedavi de yok." Vehbe, çocuklarından birini İsrail bombardımanında kaybettiğini hatırlatarak uluslararası kuruluşlara Ubeyde'ye merhamet nazarıyla bakmaları ve Gazze dışında tedavi sağlanması çağrısında bulundu.

Filistinli Cihan Beşiti ise kızı Samar'ın durumunu şöyle anlattı: "Kızım Samar, aldığı yara sonrası ağır bir kafa travması geçirdi ve tüm uzuvlarını etkileyecek şekilde felç oldu. Şu anda hastanede hareketsiz şekilde yatıyor." Beşiti, "Bu durumdaki kızım yetersiz beslenmeyle de karşı karşıya." diyerek durumun daha da ağırlaştığını vurguladı.