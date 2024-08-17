Gazze'de Çocuklar İçin Bir Kabus: Ölüm, Açlık ve Kayıplar

Gazze'deki Çocuklar Ölüm ve Kayıp İçinde Yaşıyor

Gazze, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun bombardıman altında ve çocuklar bu sürecin en büyük mağdurları. 16,456 çocuk bu süre zarfında hayatını kaybederken, yüzlerce çocuk ise hala enkaz altında bulunmayı bekliyor.

Açlık ve Yıkımın Pençesindeki Çocuklar

İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaşadığı büyük yıkım nedeniyle Gazze'de yaklaşık 10,000 kişi kayıp durumda; bunların büyük çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. İsmail es-Sevabite, Gazze'deki durumu "Filistinlilere yönelik soykırım savaşı devam ediyor" sözleriyle özetliyor.

Yetim Kalma Tehlikesi

İsrail saldırıları yüzünden Gazze'de 17,000 çocuk ebeveynlerinden yoksun yaşıyor. Bazıları, ebeveynleri hayatını kaybetmişken, bazıları ise hala kaybolmuş durumda.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Sevabite, uluslararası topluma çağrıda bulunarak çocukların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etti. "Yardımların engellenmesi nedeniyle 120,000 bebek süte ve mamaya muhtaç" dedi.

Hastalık Tehdidi ve Yaşam Koşulları

Salim Oweis ise Gazze’de çocuklar arasında yaygın olarak görülen cilt, solunum yolu enfeksiyonu ve ishal gibi hastalıklara dikkat çekti ve ortamın sıcaklığının zorluğunu vurguladı. Çocuklar, korku ve açlıkla dolu bir hayat sürmek zorunda kalıyorlar.

Çocuklar Hedefte

Euro-Med İnsan Hakları Örgütü başkanı Rami Abdu, "İsrail, Gazze'deki çocuklara karşı bir soykırım gerçekleştiriyor" diyerek bu durumu kınadı. Çocuklar, toplumun temel unsurları olarak hedef alınıyor ve bu, insanlığa karşı işlenmiş bir savaş suçu anlamına geliyor.

Acil Durum: Yardım Girişi Engelleniyor

Refah Sınır Kapısı'nın kapanması, 1000'den fazla çocuğun ölümüne neden oldu. Hükümetin Medya Ofisi, yardım girişlerinin engellendiğini vurguladı ve insani felaketin derinleştiğini belirtti.

Gazze'deki çocuklar için acil bir çözüm gerekiyor ve uluslararası toplumun harekete geçmesi şart.