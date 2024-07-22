Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de Çocuklar Saldırı Atmosferinden Uzaklaşıyor

Gazze Şeridi'nde çocuklar, düzenlenen sosyal etkinliklerle saldırı ortamından uzaklaşarak enerji atıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 20:35
Gazze'de Çocuklar Saldırı Atmosferinden Uzaklaşıyor

Gazze'de Çocuklara Psikolojik Destek

HUSNİ NEDİM - Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, yerinden edilmenin zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan çocuklar, psikolojik ve sosyal destek etkinlikleriyle saldırı ortamından uzaklaşmaya çalışıyor.

Üretken Öğretmen Derneği'nin Etkinliği

Son dönemde özellikle El-Mevasi bölgesinde sıklaşan saldırıların ardından, Üretken Öğretmen Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Akka Kız Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, çocuklar geleneksel Filistin kıyafetleri giyerek şarkılar söyleyip dans etti, çeşitli yarışmalara katıldılar.

Negatif Enerjilerin Atılması

Dernek aktivistlerinden Cemal Ebu Mustafa, Han Yunus'a göç eden ailelerin yaşadığı zor koşullara dikkat çekerek, "Çok sayıda çocuğun bu etkinliğe katılarak negatif enerjilerini atma isteği duyduğunu gözlemledik. Bu etkinlik, çocuklarda gelişen şiddet eğiliminin değiştirilmesine katkı sağladı" dedi.

Psikolojik Destek İhtiyacı

Yerinden edilenlerin psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyacının arttığını belirten Ebu Mustafa, "Çocukların enerjilerini boşaltması için pek çok aktivite yaptık. Aynı zamanda bireysel ve grup danışmanlığı hizmetleri de sunuyoruz" diye ekledi.

Anne İman el-Kefarne'nin Açıklamaları

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan yerinden edilen İman el-Kefarne, "Son dönemde artan saldırılarla birlikte korkularımız büyüdü. Çocuklar için daha fazla psikolojik desteğin verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çocuklardan Cemelat el-Mısri'nin Duyguları

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Cemelat el-Mısri, "Korku içinde yaşıyorduk ama psikolojik destek aktiviteleri ruh halimizi tamamen değiştirdi. Savaş ve korkuları unuttuk ve eğlenceli zaman geçirdik" dedi.

El-Mısri, saldırıların bir an önce sona ermesi ve tekrar evlerine dönebilme özlemini de vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek