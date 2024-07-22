Gazze'de Çocuklar Saldırı Atmosferinden Uzaklaşıyor

Gazze'de Çocuklara Psikolojik Destek

HUSNİ NEDİM - Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, yerinden edilmenin zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan çocuklar, psikolojik ve sosyal destek etkinlikleriyle saldırı ortamından uzaklaşmaya çalışıyor.

Üretken Öğretmen Derneği'nin Etkinliği

Son dönemde özellikle El-Mevasi bölgesinde sıklaşan saldırıların ardından, Üretken Öğretmen Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Akka Kız Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, çocuklar geleneksel Filistin kıyafetleri giyerek şarkılar söyleyip dans etti, çeşitli yarışmalara katıldılar.

Negatif Enerjilerin Atılması

Dernek aktivistlerinden Cemal Ebu Mustafa, Han Yunus'a göç eden ailelerin yaşadığı zor koşullara dikkat çekerek, "Çok sayıda çocuğun bu etkinliğe katılarak negatif enerjilerini atma isteği duyduğunu gözlemledik. Bu etkinlik, çocuklarda gelişen şiddet eğiliminin değiştirilmesine katkı sağladı" dedi.

Psikolojik Destek İhtiyacı

Yerinden edilenlerin psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyacının arttığını belirten Ebu Mustafa, "Çocukların enerjilerini boşaltması için pek çok aktivite yaptık. Aynı zamanda bireysel ve grup danışmanlığı hizmetleri de sunuyoruz" diye ekledi.

Anne İman el-Kefarne'nin Açıklamaları

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan yerinden edilen İman el-Kefarne, "Son dönemde artan saldırılarla birlikte korkularımız büyüdü. Çocuklar için daha fazla psikolojik desteğin verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çocuklardan Cemelat el-Mısri'nin Duyguları

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Cemelat el-Mısri, "Korku içinde yaşıyorduk ama psikolojik destek aktiviteleri ruh halimizi tamamen değiştirdi. Savaş ve korkuları unuttuk ve eğlenceli zaman geçirdik" dedi.

El-Mısri, saldırıların bir an önce sona ermesi ve tekrar evlerine dönebilme özlemini de vurguladı.