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Gazze'de Çocukları Tehdit Eden Hepatit Salgını Büyüyor

Gazze'de çocuklar arasındaki Hepatit vakaları artıyor. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören çocuk sayısı endişe verici boyutlara ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:27
Gazze'de Çocukları Tehdit Eden Hepatit Salgını Büyüyor

Gazze'deki Hepatit Tehlikesi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren süregelen saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan Filistinliler, bombaların arasında çadırlar ve barınma merkezlerinde kalmak zorunda kaldı. Bu zorlu koşullar, sokaklarda biriken atık sular ve çöplerin yarattığı sağlık sorunlarıyla birleşince, ciddi bir tehdidi de beraberinde getiriyor.

Salgın Hastalıklar ve Hepatit Vakaları

Yoğun nüfuslu barınma alanları, yetersiz beslenme ve hasar gören altyapı, viral hastalıkların Gazze'de hızla yayılmasına sebep oluyor. Bu tehditlerin arasında en çok ön plana çıkan ise Hepatit hastalığıdır.

Hastane Durumu ve Uzman Görüşleri

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde, çok sayıda çocuk Hepatit tedavisi görüyor. Hastanenin Çocuk Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Dr. Ahmed Ferrar, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Haftada 2-3 hastamız fulminan Hepatit sürecine girmiş durumda. Bu vakaların yüzde 70'i ölümle sonuçlanıyor," şeklinde açıklamalarda bulundu.

Çocuklarda Aşırı Durumlar

Hepatit belirtileri arasında karın ağrısı, ishal ve koyu renkli idrar gibi semptomlar bulunuyor. Ancak bazı çocuklar, karaciğer yetmezliğine sebep olabilecek fulminan Hepatit aşamasına geçiyor. Dr. Ferrar, bu durumu tıbbi bir felaket olarak tanımlıyor.

Bu Durumdan Etkilenen Aileler

Ranin adındaki çocuğun annesi Zine Tabasi, "Çadırda kalıyoruz, atık sular her yerde, temiz su ve yiyecek yok. Çocuklarımız tehlikede," diye yaşadıkları koşulları anlatıyor. Aileler, hijyen eksikliği ve yetersiz beslenmenin yarattığı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

İnsanlık İçin Zorlayıcı Koşullar

Filistin Sağlık Bakanı Macid Avni Muhammed Ebu Ramazan, 4 Ağustos’taki basın toplantısında, Gazze'deki sıfırdan yükseğe çıkan Hepatit vakalarının sayısının 100 bini aştığını vurgulayarak bir tehlikeye dikkat çekmişti. Savaş, temizlik malzemeleri ihracı ve gıda güvenliği konularında çözüm arayışının acı bir ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Çözüm İçin Acil Önlemler Gerekiyor

Dr. Ferrar, sağlık ve hijyen sorunlarının üstesinden gelinmek için öncelikle savaşın sona ermesi ve gıda ile temizlik malzemelerinin Gazze’ye ulaşımının sağlanması gerektiğini belirtiyor. Tüm bu önlemlerin alınması, hastalığın yayılmasını durdurabilir.

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