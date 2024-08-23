Gazze'de Çocukların Hedef Alınması: Korkunç Gerçekler

Çocukların Acı Verici Kaybı Gazze'de Devam Ediyor

Gazze'de devam eden çatışmalar, savaşın en büyük mağdurlarını oluşturuyor. Yaklaşık 11 aydır süren saldırılarda, her gün enkaz altından parçalanmış çocuk cesetleri çıkarılmakta.

İnsan Hakları Örgütlerinin Uyarıları

Uluslararası insan hakları örgütleri, bu savaşın en derin etkisinin çocuklar üzerinde olduğunu vurgulayarak, çocukların çok sayıda yaralandığını ve bazı durumlarda kalıcı sakatlıklarla baş başa kaldıklarını belirtmekte.

Sosyal Medyada Yayılan Dehşet Verici Görüntüler

Beni Suheyla beldesine gerçekleştirilen bir saldırıda yaşamını yitiren bir çocuğun korkunç durumu sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Çocuğu taşıyan bir kişinin, "İsrail, çocukları öldürüyor!" haykırışı bu korkunç gerçeği ortaya koymaktadır.

Yaralıların Durumu ve Temel Problemler

Küçük bedenlerin parça parça bedenlerinin ailelerine ulaştırıldığı bildirilmektedir. 16 yaşında bir gencin yaralı halde hastaneye getirilişi, doktorlar tarafından şok edici bir deneyim olarak tanımlandı. Dr. Fadıl Naim, "Katliam sonrası yaşadığımız en zor anlardan biriydi," diyerek o anları paylaştı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Acı Videolar

Sosyal medyada bir baba, öldürülmeden önceki kilosu 20 kilogram olan oğluna ait ceset parçalarını, pirinç paketine koyarak gömduğunu duyurdu. Babaların ve annelerin yaşadığı derin acılar, savaşın insanlık hali üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Doktorlardan Çarpıcı Açıklamalar ve İddialar

Gönüllü olarak Gazze'de çalışan doktorlardan Tami Ebu Ganim, yaralıların yüzde 60-70'inin çocuk olduğunun altını çizerken, Rami Abdu ise son olayları, "İsrail ordusu kasıtlı ve sistematik bir şekilde çocukları hedef alıyor," diyerek anlattı. Gazze'de binlerce çocuğun yaşamını yitirmesi, modern savaşlarda eşi benzeri görülmemiş bir trajedi olarak değerlendiriliyor.