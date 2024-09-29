Gazze'de Çocukların Trajedisi: İsrail'in Saldırıları ve Kaybedilen Hayatlar

Gazze'de Çocukların Hayatı Tehlikede

Gazze'deki Filistin yönetimi, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 17 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, bu saldırılarda 16 bin 859 çocuğun hayatını kaybettiğini ve bunlardan 171'inin, 7 Ekim sonrası dünyaya gelmiş, henüz bir yaşını doldurmamış bebekler olduğunu belirtti.

Yetim ve Öksüz Kalan Çocukların Sayısı Artıyor

Sevabite, ayrıca bölgedeki saldırılar sonucunda 25 bin 973 çocuğun ebeveynlerinden birini veya her ikisini kaybettiğini açıkladı. Bu rakamın 12 bin 633'ü kız, 13 bin 340'ı ise erkek çocuklarını kapsadığını kaydetti.

Çocuklar Hedef Alınıyor

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının neredeyse tamamında çocukların da hedef haline geldiğine dikkat çeken Sevabite, bu durumun daha fazla trajediye yol açtığını vurguladı.

UNICEF'in Uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), daha önce yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde birçok çocuğun, İsrail saldırıları yüzünden uyuyamadığını ve çocukluklarını yaşayamaz hale geldiğini" belirtmişti. Bu durumun devam etmesi halinde çocukların gelecekleri konusunda ciddi endişeler olduğu vurgulandı.