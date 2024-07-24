Gazze'de Dünya Merkez Mutfağı Çalışanına Saldırı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Dünya Merkez Mutfağı (WCK) çalışanı bir Filistinli yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Han Yunus'un doğusundaki Salahaddin Caddesi üzerinde bulunan Dünya Merkez Mutfağına ait bir araç, İsrail ordusu tarafından hedef alınarak ateş açıldı. Saldırıda yaralanan Filistinli, El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının Durumu

Hastane yetkilileri, yaralı şahsın durumunun "orta ve stabil" olduğunu bildirdi.

İsrail Ordusunun Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'de gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkat çekmektedir. Bir önceki saldırıda, 1 Nisan'da Deyr el-Belah bölgesinde Dünya Merkez Mutfağı'nın 7 çalışanı hayatını kaybetmişti. Ayrıca, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 21 Temmuz'da İsrail askerlerinin BM konvoyuna ateş açtığını açıkladı; bu saldırıda ise yaralanan olmadı.

Son olarak, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait iki araca da dün Gazze'de kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığını, ancak bu saldırının can kaybına yol açmadığını bildirildi.